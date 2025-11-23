Kütahya'da Gençler Camide, Alınlar Secdede Buluştu

Kütahya Selim Cansız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Gençler Camide, Alınlar Secdede" sabah namazı buluşmaları, Takvacılar Camii'nde yoğun bir katılımla yapıldı.

Programa Kütahya Valisi Musa Işın, AK Parti Kütahya Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşanünal, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sabah namazının ardından Kadim Vakfı tarafından öğrenci ve velilere kahvaltı ikram edildi. Kahvaltı sonrası konuşan Kütahya Valisi Musa Işın, öğrencilere yönelik motivasyon dolu mesajlar verdi.

Vali Musa Işın'dan öğrencilere: "Gençlerimiz hem akademik hem ahlaki anlamda güçlü yetişmeli"

Vali Işın konuşmasında öğrencilere seslenerek şu ifadeleri kullandı: "Sizler çok akıllısınız. İnşallah büyüdüğünüzde memleketinize değer katan, ahlaklı, inançlı, çalışkan bireyler olacaksınız. Bir elinizde Kur'an-ı Kerim, diğer elinizde bilgisayar olsun. Hem maneviyatı hem bilimi birlikte taşıyan güçlü bir nesil olacağınıza inanıyorum. Öğretmenlerinizi tebrik ediyorum. Anne ve babalarınıza selam söyleyin; sizleri böyle güzel okullara gönderdikleri ve destek oldukları için onları kutluyorum."

Konuşmasının sonunda öğrencilere başarılar dileyen Işın, gençlerin hem akademik hem ahlaki anlamda güçlü yetişmesi gerektiğini vurguladı.

Programın sonunda Kadim Vakfı Başkanı Mustafa Önsay, sabah namazı buluşması sonra kahvaltı programına katılan Vali Musa Işın'a, Milletvekili İsmail Çağlar Bayırcı'ya, öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. - KÜTAHYA