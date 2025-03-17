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Kütahya'da Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri Coşkuyla Yapıldı

Kütahya'da Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri Coşkuyla Yapıldı
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Kütahya'da düzenlenen Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ramazan'ın birlik ruhunun vurgulandığı etkinlikte çocuklara çeşitli ikramlar yapılırken, Hacivat-Karagöz gösterisi de sahnelendi.

Kütahya'da Geleneksel Çocuk İftarı ve Şenlikleri büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Etkinliğe katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, organizasyona destek veren hayırsever vatandaşlara, okul idaresine, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti. Ramazan'ın birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğuna vurgu yapan Yılmaz, çocukların bu manevi iklimi en güzel şekilde yaşamasının önemine dikkat çekti.

Pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarıyla renklenen etkinlikte, Hacivat-Karagöz gösterisi de çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kültürel mirasımızı yaşatan ve gönülleri bir araya getiren bu güzel buluşmada emeği geçen herkese teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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