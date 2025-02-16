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Kütahya'da Gazze İçin Protesto: 'Filistinlilerin Topraklarıdır'

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Kütahya'da STK temsilcileri ve vatandaşlar, ABD ve İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planına karşı basın açıklaması düzenledi. İnsan Hakları Vakfı Başkanı, İsrail'in saldırılarında 61 binden fazla Filistinlilerin hayatını kaybettiğini belirterek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

Kütahya'da, ABD ve İsrail'in Gazze'ye yönelik yeni işgal planına karşı bir basın açıklaması düzenlendi. Kütahya Valiliği önünde toplanan çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaş, Filistin'e destek vermek ve İsrail'in saldırılarını protesto etmek için bir araya geldi.

Basın açıklamasını İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı Kütahya Şube Başkanı Mustafa Yenipazar yaptı. Yenipazar, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılarda 61 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 14 binden fazla kişinin enkaz altında kaybolduğunu belirtti. Uluslararası mahkemeler tarafından alınan kararlara rağmen İsrail'in hukuksuz saldırılarını sürdürdüğünü ifade eden Yenipazar, "Dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor" dedi.

"Gazze Filistinlilerindir"

Yenipazar, dünyanın dört bir yanında halkların İsrail'in saldırılarını protesto ettiğini ancak ABD ve Batı dünyasının İsrail'e desteğini sürdürdüğünü söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi ABD yetkisi altına alma planlarına değinen Yenipazar, Filistinlilerin topraklarını terk etmeye zorlanmasına yönelik girişimleri kınadı. "Gazze dün olduğu gibi bugün de Filistinlilerindir, yarın da Filistinlilerin olacaktır" diyerek İsrail'in apartheid rejimine verilen desteğin sonlandırılması çağrısında bulundu.

Basın açıklamasında, İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardımların girişini engellediği de ifade edildi. Yenipazar, çadır, konteyner ev, hastane malzemeleri ve temel ihtiyaç maddelerinin bölgeye ulaşmasına izin verilmediğini belirterek, Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına dikkat çekti. Bakanlık, İsrail'in ateşkes anlaşmasının insani protokollerini uygulamayı reddettiğini ve hastaneler için hayati önem taşıyan jeneratörlerin girişini engellediğini duyurmuştu.

Mustafa Yenipazar, uluslararası toplumu İsrail'in hukuksuz adımlarına karşı harekete geçmeye çağırarak, işgalin ve zulmün son bulması gerektiğini vurguladı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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