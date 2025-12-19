Kütahya'daki okullarda Filistin'e destek amacıyla düzenlenen Hayır Çarşısı etkinlikleri devam ediyor
Kütahya Germiyan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Filistin halkına destek için 'Filistin'e Umut Ol' adıyla hayır çarşısı düzenledi. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz etkinliğe katılarak bilgileri inceledi.
Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan stantlar ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.
Hayır Çarşısını ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, stantları gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Etkinliğe şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler de katılım sağladı.
İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, bu tür etkinliklerin dayanışma ve yardımlaşma bilincini güçlendirdiğini belirterek, Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen hayır çarşısında emeği geçen okul yönetimi, öğretmenler ve öğrencilere teşekkür etti. - KÜTAHYA