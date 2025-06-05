Kütahya'da Farklı Detaylarla Dikkat Çeken Düğün

Kütahya'da Farklı Detaylarla Dikkat Çeken Düğün
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleşen düğün, gelin ve damadın nostaljik faytonla salona girişi ve motorlu testere ile pasta kesmesi gibi sıra dışı detaylarla unutulmaz anlara sahne oldu.

Kütahya'da şaşkına çeviren düğün: Salona faytonla geldiler, pastayı da motorlu testere ile kestiler

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yaşayan ve motorlu testere tamiri işiyle uğraşan Osman Nuri Özata, hayatının en mutlu gününü görkemli bir düğünle taçlandırdı. Renkli ve sıra dışı detaylarla dikkat çeken düğün, hem çiftin yakınları hem de davetliler için unutulmaz anlara sahne oldu.

Düğün, gelin ve damadın salona nostaljik bir faytonla gelmesiyle başladı. Bu özel giriş, adeta masal gibi bir atmosfer oluşturdu. Geçtiğimiz yılki nişan törenlerinde motorlu testere ile pasta keserek dikkatleri üzerine çeken çift, düğünlerinde de fark oluşturan aynı detaylara imza attı. Düğün salonunun iki katını kiralayarak kalabalık bir davetli grubunu ağırlayan Özata çifti, misafirlerine unutulmaz bir ziyafet sundu. Davetliler, hem organizasyonun şıklığını hem de çiftin farklılığını takdirle karşıladı.

Damat babası Bülent Özata, törende yaptığı kısa konuşmada, "Bir oğlum var ve ona da en güzel düğünü gerçekleştirmek istedim" diyerek duyduğu mutluluğu ifade etti.

Gelin ve damadın gözlerinden okunan mutluluk, düğün boyunca salona yansıdı. Farklı detayları ve özenli hazırlığıyla dikkat çeken bu özel gün, Tavşanlı'da uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir düğün olarak anılacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNA İŞLEYEN - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Bir hafta önce nişanlanan çiftçi kene ısırması soncu hayatını kaybetti

Kabus bir can daha aldı! Kahreden detay
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.