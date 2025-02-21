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Kütahya'da Doğu Türkistan'daki Çin Zulmü Ele Alındı

Kütahya'da Doğu Türkistan'daki Çin Zulmü Ele Alındı
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Kütahya'da düzenlenen konferansta, Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, bölgedeki Çin zulmüne dikkat çekerek zulmün durdurulması için bilinçlendirme ve boykot kampanyalarının önemini vurguladı.

Kütahya'da Genç Memur-Sen, Eğitim-Bir-Sen ve Yedi Hilal Teşkilatı tarafından düzenlenen konferansta, Doğu Türkistan'daki Çin zulmü ele alındı. Konferansa Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan Memur-Sen Kütahya İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse, dünyanın dört bir yanında sıkıntı çeken soydaşların ve din kardeşlerinin acılarını yüreklerinde taşıdıklarını belirtti. Köse, "Eğitim-Bir-Sen olarak nerede bir mazlum varsa ona el uzatmayı görev biliyoruz. Yedi Hilal Derneği ve Genç Memur-Sen ile birlikte Doğu Türkistan'daki zulmü duyurmak ve toplumsal bilinci artırmak için buradayız. Bu vesileyle emeği geçen herkese ve bizlerle bilgisini paylaşan Seyit Tümtürk hocamıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Doğu Türkistan, Türk medeniyetinin merkezidir"

Konferansta Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, bölgenin tarihi ve stratejik önemine dikkat çekti. Doğu Türkistan'ın 1 milyon 828 bin kilometre yüzölçümüyle Türkiye'nin yaklaşık 2,5-3 katı büyüklüğünde olduğunu belirten Tümtürk, bölgenin Türk İslam medeniyetine yaptığı katkılara vurgu yaptı. Tümtürk, "Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Sultan Satuk Buğra Han ve Osman Batur gibi önemli şahsiyetler bu topraklarda yetişmiştir. Türk ismi ilk kez bu coğrafyada taşlara kazınmıştır. Ancak Doğu Türkistan, 76 yıldır Çin Komünist Partisi'nin baskı ve zulmü altında ezilmektedir" dedi.

Bölgedeki nükleer denemeler, zorla asimilasyon, doğum kontrol politikaları ve eğitim kamplarındaki baskılara dikkat çeken Tümtürk, Çin'in bölgedeki yer altı kaynaklarını sömürdüğünü ifade etti. Tümtürk, Doğu Türkistan'daki zulmü durdurmak için bilinçlendirme ve boykot kampanyalarının önemini vurguladı. Seyit Tümtürk, "Dünyada 2 milyar Müslüman var. Eğer bilinçlenip Çin mallarını boykot edersek büyük bir etki oluşturabiliriz. Avrupa ve Amerika'da bazı ülkeler, Çin'in köle işçi çalıştırması nedeniyle ürünlerini boykot etti. Türkiye'de de bu bilincin oluşması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Konferansın sonunda Kütahya Genç Memur-Sen İl Başkanı İsmail Gönen, Seyit Tümtürk'e hediye takdim etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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