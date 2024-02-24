Kütahya'da Birlik Vakfı Çocuklara Balon Dağıttı

Kütahya'da Birlik Vakfı üyeleri, Berat Kandili nedeniyle çocuklara balon dağıttı.

Vakıf Şube Başkanı Ali İhsan Özdemir, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, bugün duaların geri çevrilmediği Berat Kandili. Birlik Vakfı, Genç Birlik ve Kadın Kolları üyelerimiz Sevgi Yolu üzerinde çocuklara balon dağıttı. Vakıf olarak tüm halkımızın Berat Kandilini tebrik ederiz" dedi. - KÜTAHYA