Kütahya İl Müftülüğü'nden 'Bir Yetime Aile Olmak' paneli

Kütahya İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Merkezi tarafından 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında "Bir Yetime Aile Olmak" temalı bir panel düzenlendi.

Programda, koruyucu aile olmanın toplumsal ve manevi yönleri ele alınırken, çocuklara güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamı sunmanın önemi vurgulandı. Alanında uzman konuşmacıların katılımıyla gerçekleştirilen panelde, koruyucu aile sisteminin yaygınlaştırılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

Panele katılan İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci, koruyucu aile bilincinin artırılmasının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Demirci, özellikle yetim ve korunmaya muhtaç çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişebilmesi için aile ortamının kritik bir rol oynadığını ifade ederek, bu konuda toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı