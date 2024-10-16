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Akaryakıt istasyonuna gelen araç aniden alev aldı

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Kütahya'da yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gelen bir otomobil aniden alev aldı. Alevler kısa bir süre içinde otomobili sararken istasyon görevlisinin soğukkanlı bir şekilde yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna gelen otomobil aniden alev aldı. Yangında yaralanma yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü.

26 ABF 385 plakalı otomobil geçtiğimiz gün Gediz Meslek Yüksekokulu karşısında bulunan akaryakıt istasyonunda dolum için beklediği esnada birden alev alarak yanmaya başladı.

ALEVLER HEMEN MÜDAHALE ETTİ

Alevler otomobili sarmasıyla birlikte, o sırada aracın yanında bulunan akaryakıt istasyonu görevlisi soğukkanlı bir şekilde dolum merkezinin yanında bulunan yangın söndürme tüpü ile alevlere müdahale etti. Diğer istasyon görevlilerinin de yardıma gelmesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

GÜVENLİK KAMERASI ANBEAN KAYDETTİ

Bu anlar işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yangın dolum istasyonlarına ulaşmadan söndürülürken araç daha sonra güvenli bir alana çekildi.

Akaryakıt istasyonuna gelen araç aniden alev aldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP BAYSAL - Yerel

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Yorumlar (1)

Mehmet Kilinc:

Helal olsun o çalışan bey efendiye çok soğukkanlı olarak ilk önce pompanın elektriğini kapatıyor çok kısa sürede müdahale ediyor tebrikler

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