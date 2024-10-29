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Kütahya'da 87 Yaşındaki Adamdan 4 Gündür Haber Alınamıyor

Kütahya'da 87 Yaşındaki Adamdan 4 Gündür Haber Alınamıyor
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Simav ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ömer Çalışkan'dan 4 gündür haber alınamamış, komşuların ihbarı üzerine jandarma ve AFAD arama çalışmalarına başlamıştır.

Kütahya'nın Simav ilçesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki şahıstan 4 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Simav'a bağlı Akdağ Beldesi Cevizlik Mahallesinde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Ömer Çalışkan'dan 4 günden beri haber alamayan komşularının ihbarı üzerine jandarma ekipleri ve AFAD tarafından Ömer Çalışkan için arama çalışması başlatıldı. Ömer Çalışkan'a ait 4 koyun ise yaşlı adamın evinde bulundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Çalışkan Jandarma Güvenlik 3-sayfa Simav Yerel Yaşam AFAD

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