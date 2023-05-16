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Kütahya'da 150 genç zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

Kütahya'da 150 genç zararlı maddelere karşı bilgilendirildi

Yerel Haberler

Kütahya Belediyesi UMER Birimi, rehber öğretmeni olmayan okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Kütahya Belediyesi UMER Birimi, rehber öğretmeni olmayan okullarda başlattığı önleme ve bilinçlendirme çalışmalarını tamamladı.

Çocukların ve gençlerin sağlığını ve toplumun refahını tehdit eden madde bağımlılığına karşı koruma ve bilinçlendirme hedefli ortaokul düzeyindeki öğrencilere 'Madde bağımlılığı' üzerine bilgilendirme çalışmalar sürüyor.

Kütahya Belediyesi UMER Birimi tarafından ortaokullarda gerçekleştirilirken eğitimlerle toplam 10 okulda 150 genç zararlı maddelere karşı bilgilendirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Yerel Haberler

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