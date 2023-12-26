Kütahya Belediye Başkanı Işık'tan şehit ailesine ziyaret

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve eşi Fatma Işık, 2020 yılında Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz'ın ailesini ziyaret etti.

Vatan uğruna gözünü kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, şehitlerin emanetlerinin başlarının tacı olduğunu belirterek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Şehidin ailesine Türk Bayrağı ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i hediye eden Başkan Işık, şehidin adının Yoncalı'daki mesire alanında yaşatılacağını söyledi. - KÜTAHYA