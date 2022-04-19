Kuşların şarkısı Gaziantep Sanat Merkezi'nde

Büyükşehirin ev sahipliğinde Mantıku't-Tayr kuşların şarkısı minyatür sergisi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Kadın Aile ve Gençlik Merkezi iş birliğinde şair ve mutasavvıf Feridüddin Attar'ın ünlü eseri "Mantıku't-Tayr"dan esinlenerek oluşturulan "Kuşların Şarkısı Minyatür Sergisi" Gaziantep Sanat Merkezi'nde açıldı.

Feridüddin Attar'ın eserindeki olay örgüsünü ele alarak yapılan çalışmalar sonunda oluşan sergi minyatürlerle görsel bir şölen eşliğinde ziyaretçilerine kuşların simurga yolculuğunu tanıma fırsatı veriyor. Sanatçılar minyatürlerinde genel olarak 30 kuşun birliğe varma hikayesini ve vuslata ermek için yaptığı yolculuk işlendi. Kuşlar üzerinden insanları anlatan, zaaflara değinen ve ağırlıklı olarak felsefi bir anlatımda bulunan kitabın akışından oluşan eserler, görsel etkisi kadar düşünmeye de teşvik ediyor. Eserler ilk olarak 5 yıl önce Dolmabahçe Sarayı Sanat Galerisi'nde sergilendikten sonra Ankara, Amasya, Beyrut, Köln, Brüksel'de de beğeniye çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları sonucunda eşsiz serginin yeni durağı ise gazi şehir oldu.

30 Nisan'a kadar sergi ziyarete açık olacak

Minyatür sanatçısı Özcan Özcan'ın öncülüğünde 15 sanatçı tarafından hazırlanan ve 50 özgün minyatürden oluşan sergi 30 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sergi açılışında, "Bu sergi ve sunum ramazana, kültür ve medeniyetimize çok yakıştı. Serginin hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen hocalarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi. TDK KAGEM İstanbul Şube Müdürü ve minyatür sanatçısı Ayşenur Kapusuz, sergi öncesi yaptığı sunumda sanatçı ve eseri hakkında bilgi verdi, sergiye ilham olan hikayeyi şiirsel bir dille katılımcılara anlattı.

Açılışa ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı.