Kuşaklararası Etkileşim İçin Gastronomi Etkinliği Düzenlendi

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kuşaklararası etkileşimi güçlendirmeyi amaçlayan anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

"Bir Sofrada İki Nesil: Aile Kavramının Güçlendirilmesinde Gastronomi Yoluyla Kuşaklararası Etkileşim" başlıklı BAP projesi kapsamında, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ile Aşçılık Programı öğrencileri, Bor Huzurevi'nden gelen misafirlerle bir araya gelerek yöresel lezzetler hazırladı.

Etkinliğe katılan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, projenin hem toplumsal katkı hem de eğitim açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Uslu; "Proje kapsamında özellikle üniversitemizdeki Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümümüz ve Aşçılık Programımız vasıtasıyla bugün Bor'daki huzurevinde bulunan 10 değerli büyüğümüzle birlikte aşçılık mutfağımızda çok güzel yöresel yemekler yaptık. Kuşakların birleştirilmesi şeklinde hem öğrencilerimiz hem de hocalarımızla beraber çok keyifli zaman geçirdiler. Biz de çok mutlu olduk. Yediğimiz yemeklerden dolayı da çok memnunuz. İnşallah bundan sonrası da toplumsal katkı hizmetlerimiz üniversitemizde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Projenin yürütücüsü, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ebru Kemer ise etkinliğin amacını şu sözlerle anlattı: "Bugün burada buluşmamızın amacı, bir BAP projesi kapsamında gastronomi yoluyla kuşaklar arası etkileşim ve aile kavramının güçlendirilmesini sağlamak. Bu kapsamda Bor Huzurevi'nden 10 misafirimizle öğrencilerimizi bir araya getirdik. Öğrencilerimizle birlikte Niğde'ye özgü yöresel yemekler hazırladık ve birlikte bu lezzetleri tattık. Bu etkileşimden çok olumlu geri dönüşler aldık. İlerleyen süreçlerde projeyi geliştirerek tekrar etmeyi planlıyoruz."

Düzenlenen etkinlik hem öğrenciler hem de huzurevi sakinleri kuşaklar arası bağların güçlendirilmesine katkı sundu. - NİĞDE