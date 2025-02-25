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Kuşaklar Buluşuyor Projesi Başladı

Kuşaklar Buluşuyor Projesi Başladı
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Düzce'de Gümüşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gümüşova Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde 'Kuşaklar Buluşuyor; Deneyimden Geleceğe' projesi hayata geçirildi.

DÜZCE (İHA) – Gümüşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gümüşova Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde ilçede "Kuşaklar buluşuyor, deneyimden geleceğe" projesi başladı.

Düzce'de çeşitli projeler hayata geçirilerek gençlerin bilgilendirilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Gümüşova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Gümüşova Meslek Yüksek Okulu iş birliğinde "Kuşaklar Buluşuyor; Deneyimden Geleceğe" projesi başlatıldı. Projede gençler yaşlıları ziyaret ederek toplumsal birliktelik ile ilgili bilgiler alacak. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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