Kuşadası'ndaki Okullar Yenilendi

Söke Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarla Kuşadası'ndaki iki okul modern bir görünüme kavuştu. Öğrencilerin daha çağdaş eğitim ortamlarında ders görmelerini sağlamak amacıyla yapılan yenileme çalışmaları, kamu kaynaklarında tasarruf sağladı.

Çalışmalar kapsamında Kuşadası İkiçeşmelik Ortaokulu'nun iç cepheleri, Ada Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin ise hem iç hem de dış cepheleri boya ve onarımdan geçirildi. Böylece öğrencilerin daha temiz ve çağdaş eğitim ortamlarında ders görmeleri sağlanırken, kamu kaynaklarında da ciddi tasarruf elde edildi. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman yapılan iş birliğinin önemine dikkat çekerek, "Okullarımızın yenilenmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ediyorum. Bu iş birliği, hem öğrencilerimize daha modern eğitim ortamları sunmamıza hem de kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına katkı sağladı. Çalışmaların önümüzdeki dönemde farklı okullarımızda da devam edecek olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağıdır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
