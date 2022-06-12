Kuşadası'nda 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi' düzenlendi - Haberler

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Kuşadası'nda 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi' düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuşadası'nda 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi' düzenlendi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci gününde 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi' düzenlendi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen 'Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci gününde 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi' düzenlendi. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Şef Ozan Güngör ve Kuşadalı Nihal Güler eşliğinde gerçekleşen atölyede pişirilen bolama katılımcılar tarafından çok beğenildi.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde 'Hayat Sokakta' sloganıyla düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali'nin ikinci günü 'Yöresel Lezzet: Bolama Atölyesi'ne ev sahipliği yaptı. ADÜ Davutlar Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Ozan Güngör ile Kuşadası'nın Soğucak Mahallesi'nde yaşayan Nihal Güler ile birlikte gerçekleşen 'lok lok pilavı' olarak da bilinen Kuşadası'na has bolama atölyesi, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Atölyede kuşbaşı dana eti, bulgur, pirinç ve nohut kullanılarak sahnede geleneksel yöntemlerle hazırlanan bolama katılımcılar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Sunuculuğunu aşçı, sunucu ve oyuncu Cenk Doğar'ın yaptığı bolama atölyesine Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Açıköz de katıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kuşadası Davutlar Aydın Yerel Haberler

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