Yaralı Caretta caretta'ya yardım eli uzandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, EKODOSD ve DEKAMER iş birliğiyle tedavi edilmek üzere Dalyan'a gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan caretta caretta cinsi iri başlı deniz kaplumbağasının tedavisi için seferber oldular.

Kuşadası ile Güzelçamlı arasındaki kıyılarda görülen bir Caretta caretta (İri Başlı Deniz Kaplumbağası) için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'ne (EKODOSD) ihbarda bulunuldu. Yapılan ihbarın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Kısa süre sonra yat görevlisi Mertcan Ergül tarafından deniz kaplumbağası yakalandı. Yakalanan deniz kaplumbağası tedavisi için Dalyan'a gönderildi.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, " Yaptığımız kontrolde karapasın bir avuç büyüklüğünde kırıldığı, iç dokuların görülecek kadar ağır hasar oluştuğu, birçok yerinde çatlaklar bulunduğu, kafa kısmında ve vücudunun farklı noktalarında da travmalar olduğu görüldü. Kaplumbağanın nefes almak için su yüzeyine çıktığı sırada hızlı seyreden bir deniz aracı tarafından çarpıldığını düşünüyoruz. Yaralı Caretta caretta için Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska ile iletişime geçerek bilgi verdik. Kaplumbağayı Güzelçamlı'dan araca alarak yola çıktık. DEKAMER ekibi de Dalyan'dan hareket etti. Yatağan ilçesinde buluştuk. Burada ilk müdahalesi yapılan kaplumbağa daha sonra Dalyan'a götürüldü. Umarız tedavisinin ardından yeniden iyileşir ve ait olduğu denize kavuşur" dedi. - AYDIN

