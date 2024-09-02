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Kuşadası'nda yangında hayatını kaybeden 5 yaşındaki çocuğun cenazesi yarın defnedilecek

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan yangında yaralanan ve Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 5 yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu, yaşamını yitirdi. Minik Hamit'in cenazesi yarın öğlen Güzelçamlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yaklaşık 2 hafta önce bir evde çıkan yangında yaralanarak ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hamit Mirza Gümüşsu (5) hayatını kaybetti. Minik Hamit'in cenazesi yarın öğlen Güzelçamlı Mahallesi'nde toprağa verilecek.

Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçen 21 Ağustos'ta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, evde bulunan 5 yaşındaki Hamit Mirza Gümüşsu ile 6 yaşındaki kardeşi T.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocukları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu daha ağır olan Hamit ise ambulans helikopterle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren minik Hamit, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hamit'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak namazdan sonra Güzelçamlı Mahallesi'nde toprağa verilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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