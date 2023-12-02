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Kuşadası'nda yağmur suyu hattı çalışmaları devam ediyor

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Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte etkili olması beklenen yağışlardan kaynaklanabilecek olası su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar ile Kuşadası'nın altyapı sorunlarına çözüm üretiliyor.

Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel öncülüğünde kentin köklü altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için başlatılan hizmet ve yatırım seferberliği hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından farklı noktalara yağmur suyu hattı döşeniyor.

Kuşadası Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle kentte yoğun yağışlardan kaynaklı yaşanabilecek su taşkınlarına karşı önlem almak amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde Kuşadası'nın uzun yıllardır kronikleşmiş olan altyapı sorunlarına çözüm üretiliyor. Bugüne kadar kent geneline 5 kilometre yağmur suyu ana hattı, 1,5 kilometre de yağmur suyu toplama hattı kazandıran Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Karaova Mahallesi Efes 2-3 Evleri önünde çalışma başlattı. Kısa süre içerisinde tamamlanacak olan çalışmada, ekipler tarafından bölgede 3 metre derinliğinde kazı yapılarak 800 milimetre çapında beton borular döşeniyor. Bölgeye 425 metre uzunluğunda yağmur suyu ana hattı kazandırmayı amaçlayan çalışma sayesinde eğimli bir arazi yapısına sahip olan alanda artık aşırı yağmurlarda oluşacak sorunlar ortadan kalkmış olacak. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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