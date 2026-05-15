Haberler

Turizm sezonu Kuşadası'nda masaya yatırıldı

Turizm sezonu Kuşadası'nda masaya yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen toplantıda, turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ve kamu kurumları bir araya gelerek sorunlar, çözüm önerileri ve talepleri değerlendirdi.

Aydın'da turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile kamu kurumlarını bir araya getiren toplantıda, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün talepleri masaya yatırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile kamu kurumlarının katılımıyla "Tanışma ve Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda sezon öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantı, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda, Aydın turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kentin mevcut turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Turizm sezonunun başlangıcında karşılaşılan güncel sorunlar ile çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin dinlendiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol başkanlığında, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Aydın turizminin gelişmesi ve potansiyelinin artırılması amacıyla sektör temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katıldığı Tanışma ve Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda turizm sezonu başlangıcında karşı karşıya olunan sorunlar, muhtemel çözüm önerileri değerlendirildi. Sektör temsilcilerinin, talepleri dinlenerek bunlarla ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne damga vuran poz

Zirveye damga vuran poz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı

Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı

Dev AVM satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı