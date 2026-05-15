Turizm sezonu Kuşadası'nda masaya yatırıldı

Aydın'da turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile kamu kurumlarını bir araya getiren toplantıda, yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün talepleri masaya yatırıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, turizm sezonu öncesi sektör temsilcileri ile kamu kurumlarının katılımıyla "Tanışma ve Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıda sezon öncesi yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Aydın Valisi Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantı, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda yapıldı. Toplantıya turizm sektörü temsilcilerinin yanı sıra ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri katıldı. Toplantıda, Aydın turizminin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi ve kentin mevcut turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. Turizm sezonunun başlangıcında karşılaşılan güncel sorunlar ile çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Sektör temsilcilerinin talep ve beklentilerinin dinlendiği toplantıda, kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve gerekli çalışmaların hızla yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlara gerekli talimatların verildiği öğrenildi.

Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Valimiz Dr. Osman Varol başkanlığında, Kuşadası Ticaret Odası Konferans Salonu'nda Aydın turizminin gelişmesi ve potansiyelinin artırılması amacıyla sektör temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yöneticilerinin katıldığı Tanışma ve Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda turizm sezonu başlangıcında karşı karşıya olunan sorunlar, muhtemel çözüm önerileri değerlendirildi. Sektör temsilcilerinin, talepleri dinlenerek bunlarla ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı