Kuşadası'nda Tur Otobüsü Şoförü Sokak Köpeğini Ezdi

Kuşadası'nda kan donduran olay: Tur otobüsü şoförü sokak köpeğini böyle ezdi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir tur otobüsü şoförünün sokakta yatan bir köpeği ezdiği anlar, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Davutlar'da yaşanan olay hayvanseverleri ayağa kaldırdı. İddiaya göre, bir tur otobüsü şoförü, yol ortasında yatan sokak köpeğini bilerek ezip ölümüne sebep oldu. Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokakta hareketsiz yatan köpeği fark eden şoförün, yön değiştirmeyerek hayvanın üzerinden geçtiği ve yoluna devam ettiği görülüyor. Olay, mahalle sakinleri arasında büyük tepkiyle karşılandı. Görgü tanıkları, otobüs şoförünün köpeği açık şekilde gördüğünü ve manevra yaparak hayvanı kurtarabilecekken bunu tercih etmediğini savundu.