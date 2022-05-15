Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı - Haberler

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Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı

İhlas Haber Ajansı - İsmail Ümit Dilşen - Yerel
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- Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sıcak hava ile birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

- Kuşadası'nda sıcak havada plajlar doldu taştı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sıcak hava ile birlikte yerli ve yabancı turistler sahilleri doldurdu.

Kuşadası'nda, 28 dereceyi aşan sıcaklardan bunalan yerli ve yabancı turistler, deniz kıyısına akın etti. Deniz suyu sıcaklığının 20 derece olarak ölçüldüğü ilçede, plajlarda yoğunluk yaşandı. Serinlemek isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerden olan dünyaca ünlü Kadınlar Denizi Plajı'nda adım atacak yer kalmazken, Sevgi Plajı da doldu taştı. Kuşadası'nda sıcak havanın bir kaç gün daha etkili olması bekleniyor.

İhlas Haber Ajansı / İsmail Ümit Dilşen - Yerel

Yerel, Güncel, Haberler

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