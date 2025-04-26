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Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti

Kuşadası'nda Orman Yangınlarına Karşı Bilgilendirme Faaliyeti
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta jandarma tarafından orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bilgilendirme yapıldı. ADÜ Kuşadası Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve ziyaretçilere yangın öncesi ve sırasında dikkat edilmesi gereken konular hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Milli Park'ta orman yangınlarının önlenmesi için jandarma tarafından bilgilendirmede bulunuldu.

Jandarma ekipleri tarafından Milli Parklarda ADÜ Kuşadası Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine ve ziyaretçilere orman yangınlarının önlenmesi ve ormanda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirme yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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