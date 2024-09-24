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Kuşadası'nda Öğrencilere Güvenli İnternet ve Suçtan Korunma Eğitimi Verildi

Kuşadası'nda Öğrencilere Güvenli İnternet ve Suçtan Korunma Eğitimi Verildi
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kuşadası'ndaki Mustafa Kemal İlkokulu'nda 140 öğrenciye güvenli internet kullanımı ve suçtan korunma konularında eğitim verdi. Faaliyet sonunda öğrencilere broşür, Jandarma Çocuk Dergisi ve bayrak hediye edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde öğrencilere suçtan korunma ve güvenli internet kullanımı eğitimi verildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Güzelçamlı Jandarma Karakol Komutanlığı personellerince Kuşadası Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulunda eğitim öğretim gören 140 öğrenciye "Bir Derste Jandarmadan" faaliyeti kapsamında Suçtan Korunma ve Kişisel Güvenlik ile Güvenli İnternet Kullanımı konularında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yapılan faaliyette Jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verilirken, çocuklarla birlikte Dijital Tayfa çizgi filmi izlenerek faaliyet sonunda bilgilendirici broşür, Jandarma Çocuk Dergisi ve Bayrak hediye edildi. Ayrıca Güzelçamlı Ayşe Başöz Lisesi'nde eğitimin güvenli bir ortamda sağlanabilmesi maksadıyla, Jandarma ile Okulumda Güvendeyim faaliyeti kapsamında okulda görevli Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlileri ile birlikte okul ve çevresinde gerekli denetim yapıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Güvenlik Jandarma Kuşadası Sağlık Eğitim Yerel Çocuk

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