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Kuşadası'nda Öğrencilere Doğa ve Çevre Bilinci Eğitimi

Kuşadası'nda Öğrencilere Doğa ve Çevre Bilinci Eğitimi
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Sultanhisar Zafer Ortaokulu'ndan 12 öğretmen ve 200 öğrenci, Kuşadası Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret ederek doğa ve çevre bilinci eğitimi aldı. Etkinlikler kapsamında milli parklar ve yaban hayatının korunması konularında bilgiler verildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı, Sultanhisar Zafer Ortaokulu'ndan gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Sultanhisar ilçesinde bulunan Zafer Ortaokulu'nda görevli 12 öğretmen ve 200 öğrenci, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere doğa ve çevre bilincinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma personeli öğrencilere milli parkların tanıtımı, bu alanlarda uyulması gereken kurallar, doğa sevgisi, orman ve çevre bilinci ile yaban hayatının korunması konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verdi. Öğrenciler, doğayla iç içe bir eğitim ortamında hem eğlendi hem de bilgilendi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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