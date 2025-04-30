Kuşadası'nda Öğrencilere Doğa ve Çevre Bilinci Eğitimi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde görev yapan Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı, Sultanhisar Zafer Ortaokulu'ndan gelen öğretmen ve öğrencileri ağırladı.

Sultanhisar ilçesinde bulunan Zafer Ortaokulu'nda görevli 12 öğretmen ve 200 öğrenci, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kavaklı Jandarma Karakol Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrencilere doğa ve çevre bilincinin kazandırılması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma personeli öğrencilere milli parkların tanıtımı, bu alanlarda uyulması gereken kurallar, doğa sevgisi, orman ve çevre bilinci ile yaban hayatının korunması konularında hem teorik hem de uygulamalı bilgiler verdi. Öğrenciler, doğayla iç içe bir eğitim ortamında hem eğlendi hem de bilgilendi. - AYDIN