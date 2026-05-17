Kuşadası'nda öğrenciler sahilleri temizledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen deniz çöpü toplama etkinliğinde 50 öğrenci sahilde çevre temizliği yaparak denizlerin korunmasına dikkat çekti.

Tarım ve Orman Aydın İl Müdürlüğü koordinesinde, Güzelçamlı sahil şeridinde gerçekleştirilen etkinliğe İl Müdürü Ayhan Temiz de katıldı. Etkinlikte Güzelçamlı Mustafa Kemal İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ile Arife Bayram Bayaözlü Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerinden oluşan toplam 50 öğrenci çevre temizliği gerçekleştirdi. Sahil boyunca atıkları toplayan öğrenciler, denizlerin korunmasına dikkat çekerek çevre bilinci konusunda farkındalık oluşturdu. Etkinlikte denizlerin atıklardan arındırılması ve su canlılarının yaşam alanlarının korunmasının önemine vurgu yapıldı.,

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman Aydın İl Müdürü Ayhan Temiz, denizlerin yalnızca su canlıları için değil, insanlığın geleceği ve sağlıklı yaşam açısından da büyük önem taşıdığını belirtti. Temiz, doğaya bırakılan atıkların ekosistemi tehdit ettiğini ifade ederek, etkinliğin amacının çocuklarda çevre bilincini güçlendirmek ve çevre temizliğinin toplumsal bir sorumluluk olduğunu göstermek olduğunu söyledi.

Etkinliğin sonunda öğrencilere ve katkı sunan öğretmenlere teşekkür edilirken, çevre temizliği çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
