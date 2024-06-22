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Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazada motosikletin çarptığı yayadan bir kişi öldü, motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kuşadası'nda motosiklet kazası: 1 ölü, 1 ağır yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosikletin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, Türkmen Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Batu Özlü'ye idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile 65 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü ve Özlü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Özlü ve S.Ş.'ye ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Özlü doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kaza haberini alarak hastaneye gelen Mehmet Batu Özlü'nün yakınları ölüm haberi ile yasa boğulurken, hayati tehlikesi bulunan motosiklet sürücüsü S.Ş. ise ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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