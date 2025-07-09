Kuşadası'nda Kruvaziyer Gemisinde Elektrik Arızası Sebebiyle Tur İptali

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde limanda bağlı bulunan kruvaziyer gemisinde elektrik arızası meydana gelince tur rotasını iptal eden gemi Kuşadası'ndan ayrılamadı.

Planlı tur kapsamında halen Kuşadası Limanı'nda bağlı bulunan Celebrity Infinity adlı cruise gemisinde yaşanan elektrik arızasının kalıcı olduğu ve turun sona erdiği bildirildi. Gemide, 7 Temmuz'da yolcular karada iken başlayan elektrik arızasının tamir edildikten sonra 9 Temmuz (bugün) saat 20.00'da hareket edileceği bildirilmişti. Fakat bugün şirket tarafından yolculara gönderilen mektupta, geminin 11 Temmuz Cuma günü saat 15.00'e kadar Kuşadası Limanı'nda kalacağı ve ardından Mikanos, Selanik ve Kavala'dan oluşan ara limanları es geçerek Atina'ya gideceği ifade edildi.

Satın alınan kategoriye göre yüzde 50 civarı geri ödeme yapılacağını bildiren şirket, misafirleri için ayrıca 10 Temmuz Perşembe günü için Kuşadası ve Efes'i içeren bir tur düzenlemeyi planladığı öğrenildi. - AYDIN