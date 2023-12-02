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Kuşadası'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eğitim ve Danışma Çalıştayı Başladı

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Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim ve danışma çalıştayı başladı. Çalıştayda alevi vatandaşların sorunları ve talepleri ele alınacak.

Kuşadası'nda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim ve danışma çalıştayı başladı. İki gün sürecek olan çalıştayda bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, "Başkanımız Ömer Günel, kentimizde yaşayan tüm farklı kültür ve inanca sahip hemşehrilerimiz için olduğu gibi Alevi canlarımızın da talep ve önerilerini yerine getirmeyi bir görev olarak görmektedir" dedi.

Türkiye'de alevi vatandaşların sorunları ve talepleri, yerel seçimlerde gösterilecek olan yaklaşım ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve aleviler başlıkları altında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eğitim ve Danışma Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ve vakfın Türkiye genelindeki diğer başkanları katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç yaptı. Konuşmasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek başlayan Kılınç, "Belediye başkanımız görevde olduğu 4 buçuk yılda hep bizim yanımızda oldu. Her türlü sorunumuzla çok yakından ilgilendi. Kendisi Kuşadası Cemevi'nin inşasının tamamlanmasına da öncülük etti. Başımızda dumanların çoğaldığı günlerden geçiyoruz. Bu anlamda burada bir araya gelmemiz çok önemli. Seçimden seçime hatırlanan insanlar olmamamız için yan yana, omuz omuza olmaya ve ortak hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu çalıştayın da buna çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise, "Biz geçmişten bu yana hep insana, canlıya ve onun yaşam hakkına değer verdik. Hiçbir zaman ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmadık. Bununla her zaman gurur duyabiliriz. Ancak bu söylemlerimizden vazgeçtiğimiz an bizi biz yapan özelliklerimizi kaybederiz. Çünkü dünyada siyaset gittikçe ırkçılık üzerinden kendisini var etmeye başladı. Coğrafyamızda Alevilik barışı ve birlikte yaşamı simgeliyor. Eğer bir toprakta demokrasi, barış ve kardeşlik yoksa hiçbir şeyin de anlamı yoktur" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da, "Öncelikle kıymetli canlar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın değerli başkanları ve yöneticileri sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletiyorum. Ne mutlu ki bize Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Bektaşi ve Alevi camiasının siz değerli isimlerini ağırlıyoruz. Başkanımız Ömer Günel, kentimizde yaşayan tüm farklı kültür ve inanca sahip hemşehrilerimiz için olduğu gibi Alevi canlarımızın da talep ve önerilerini yerine getirmeyi bir görev olarak görmektedir. Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz ve 20 yıldır yarım bırakılan cemevimiz, başkanımızın iradesi ile başlatılan çalışmalar, kıymetli dostların iş birliği ve dayanışması neticesinde eksikleri giderilerek hizmete girmiştir. Alevi inancında insana saygı ve hizmet en büyük ibadettir. Siyasete girdiğim günden bu yana bana kılavuz olan Alevi kimliğim ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyen Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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