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Kuşadası'da İsrail'in Gazze saldırılarına tepki yürüyüşü düzenlendi

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Mavi Marmara şehitlerini anmak için sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Binlerce kişi Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte sloganlar atarak İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstermek ve Mavi Marmara şehitlerini anmak için sivil toplum kuruluşlarının öncülüğünde yürüyüş düzenlendi.

Kuşadası Filistin Platformu'nun düzenlediği yürüyüşte Kısmet Otel Kavşağı'nda toplanan binlerce kişi, sahil bandı üzerinden İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kadar yürüdü. Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, 'Nehirden denize özgür Filistin', 'Mavi Marmara onurumuzdur', 'Katil İsrail, işbirlikçi Amerika', 'Filistin halkı yalnız değildir' sloganları attı. Korteje katılanlar, 31 Mayıs 2010'da İsrail'in Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda yaptığı saldırıda şehit olanların isimlerinin yer aldığı pankartlar da taşıdı. İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na yapılan basın açıklamasının ardından kalabalık dağıldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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