Kuşadası'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı. 700 Öğrenci Aynı Anda Zeybek Oynadı

Kuşadası'nda Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamalarına aynı anda 700 öğrencinin oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu. Gösteri sonunda ellerinde Türk bayraklarıyla resmi geçit törenine katılan öğrenciler, Özer Türk Stadı'nı dolduran Kuşadalılar tarafından ayakta alkışlandı.

Kuşadası'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, sabah saat 09: 30'da Kaymakamlıkta düzenlenen tebrik töreni ile başladı. Ardından Özer Türk Stadı'nda Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel olarak hazırlanan kutlama programı gerçekleştirildi. 1923 kişinin görev aldığı kutlama programına Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, siyasi parti temsilcileri, ilçede görev yapan idari ve mülki amirler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, Kaymakam İbrahim Keklik ile Belediye Başkanı Ömer Günel, stadı dolaşarak öğrencilerin ve vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kuşadalıların yoğun ilgi gösterdiği kutlama programına, Rahime Bilici, İkiçeşmelik, Cumhuriyet ve Kirazlı Selim Eren ilkokullarında öğrenim gören 700 öğrencinin aynı anda oynadığı zeybek gösterisi damga vurdu. Kostümleri ve zeybek oynarken uyumlarıyla dikkat çeken öğrenciler, Özer Türk Stadı'nı dolduran Kuşadalılar tarafından büyük beğeni topladı. Gösteri sonunda ellerinde Türk bayraklarıyla resmi geçit törenine katılan öğrenciler ayakta alkışlandı.

Törende konuşan Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü tüm Türkiye'de olduğu gibi ilçemizde de büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutluyoruz. Bu anlamlı günde öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor ve Cumhuriyet Bayramımızı içtenlikle kutluyorum" diye konuştu.