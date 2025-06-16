Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, Matematik Olimpiyatları'nda İl Birincisi Oldu

Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi, Matematik Olimpiyatları'nda İl Birincisi Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Liseler Arası Matematik Olimpiyatları'nda Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri, gösterdikleri üstün performansla il birinciliğini kazandı. Öğrenciler ödüllerini ve plaketlerini aldı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Biruni Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aydın Liseler Arası Matematik Olimpiyatları'nda Kuşadası Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi öğrencileri gösterdikleri üstün performansla il birinciliğini kazandı.

Aydın'da öğrencilerin akademik gelişimine katkı sağlamak ve matematik alanındaki yeteneklerini ortaya koymak amacıyla Liseler Arası Matematik Olimpiyatları düzenlendi. Olimpiyatlara Makbule Hasan Uçar Anadolu Lisesi'ni temsilen yarışmaya katılan Hüseyin Arda Altaş, Fevzi Barış Sarı ve Ozan Demirelöz'den oluşan ekip, ilçelerini temsil eden diğer tüm okullar arasında birinci olmayı başardı. Öğrencilerin bu başarısı hem okullarını hem de ilçelerini gururlandırırken, ödülleri ve plaketleri takdim edildi.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, "Bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve emeği geçen öğretmenlerimizi gönülden tebrik ediyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İsrail-İran savaşında 4. gün! Bilanço her saat ağırlaşıyor

Savaşta 4. gün! Bilanço her geçen saat ağırlaşıyor
İsrail basınından olay iddia: Netanyahu, 2 ülkeden yardım istedi

Netanyahu 2 ülkeden yardım istedi; biri olumlu döndü diğeri çekimser
Pezeşkiyan'dan ulusal birlik çağrısı

Savaş sürerken Pezeşkiyan'dan İran halkına önemli çağrı
Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı

Korku dolu anlar! Türk sporcular savaşın ortasında kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Polis memuru, ev arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti

Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Netanyahu: Bu bir kurtuluş savaşı, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek

Dünya diken üstünde! Netanyahu mesajı harabeye dönen kentte verdi
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi

Ünlü çift oğullarının yüzünü ilk kez gösterdi
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı

Ali Koç gözünü kararttı! 90 milyon euroluk golcüyle görüşmeler başladı
İran'dan İsrail'e atılan füzeler Beytüllahim semalarında

İran'dan İsrail'e atılan füzelerin en net görüntüsü
İran'dan ateşlenen füzeler, kayıt yapan İsrailli'nin yakınına düştü

İran'ın füzelerini, kaydederken, felaketi yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.