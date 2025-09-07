Haberler

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Pansiyonu Ziyaret Etti

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Pansiyonu Ziyaret Etti
Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret ederek öğrencilerin barınma şartlarını değerlendirdi. Eğitimciler, öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda öğrenimini sürdürmesi için çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirtti.

Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci pansiyonunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Öğrencilerin barınma şartlarının en iyi şekilde sağlanabilmesi için yapılan çalışmaları yerinde değerlendiren Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman, yetkililerden bilgi aldı. Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlçemizde eğitim gören tüm öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve konforlu bir ortamda öğrenim hayatlarını sürdürmeleri için çalışmalarımız titizlikle devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
