Kuşadası Belediyesi ve Başkan Ömer Günel Hakkında Yaptığı Haberler Nedeniyle Yeni Asır'a İdari Ceza

KUŞADASI, AYDIN (ANKA) - Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Kuşadası Belediyesi ve Başkan Ömer Günel hakkında yaptığı haberler nedeniyle Yeni Asır Gazetesi'ne 3 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası verildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şahsı ve temsil ettiği kurum hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla yapılan yayınlarla ilgili hukuki mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

9 Ağustos 2021 tarihinde gazetede yayınlanan "Kuşadası'nda Başkan Ömer Günel kıyakta sınır tanımıyor" başlığıyla yayınlanan haberin ardından harekete geçen Kuşadası Belediyesi tarafından yapılan şikayeti değerlendiren BİK Yönetim Kurulu, söz konusu haberin Basın Ahlak Esasları'na aykırı olduğu sonucuna vardı.

Haberin Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 sayılı Genel Kurul kararının "haberlerin araştırılıp doğruluğundan emin olunmadan yayınlanamaz" hükmü getiren 1. maddesi ile aynı maddenin tekzip süresini düzenleyen (g), yayınlarda eleştiri sınırlarını aşan aşağılayıcı sözcükler kullanılamayacağı hükmü getiren (ı) ve haber başlıklarında, haberin içeriğinin saptırılamayacağı ve çelişki yaratılamayacağını belirten (l) bentlerini ihlal ettiğine hükmeden BİK Yönetim Kurulu, Yeni Asır gazetesi hakkında 3 gün süreyle resmi ilan ve reklam kesme cezası uygulanmasına karar verdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından Yeni Asır Gazetesi ile ilgili olarak yapılan diğer şikayetler ile ilgili değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi.

"KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ HAKLIYIZ"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, basın meslek ilkelerinin uygulanmasının önemine dikkat çekerek, konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Kamuoyuna aktardığı doğru ve tarafsız haberlerle demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın kuruluşları bu misyonlarını titizlikle yerine getirmelidir. Ancak son dönemde belli çevreler tarafından desteklenen kimi basın kuruluşlarının halkı doğru bilgilendirme misyonlarını bir kenara bırakarak bir takım siyasi amaçlar doğrultusunda, gerçekle uzaktan yakından ilgili olmayan bilgi ve belgelerle haber yaptıklarına sıklıkla tanık olmaktayız. Kuşadası Belediyesi olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da sonuna kadar hukuka güveniyor ve alınan kararlarla da haklılığımızın ortaya çıktığını görüyoruz. Şahsım ve temsil ettiğim kurum olan Kuşadası Belediyesi hakkında olumsuz algı oluşturmak amacıyla yapılan yayınlarla ilgili hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz ve kazanacağız. Çünkü haklıyız."