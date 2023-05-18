Kuşadası Belediyesi, Davutlar Mahallesi'nin Yollarında Yenileme Çalışmalarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde başlattığı hizmet seferberliği kapsamında bölgede 15 sokak ve 5 caddeyi daha yenileniyor.

Davutlar Mahallesi'ne 4 yıldır yürütülen üstyapı çalışmalarıyla 110 bin 498 metrekaresi kilit parke, 30 bin 535 metrekaresi sathi kaplama olmak üzere toplam 141 bin 33 metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi ekipleri, bölgede 15 sokak ve 5 caddeyi daha yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yaklaşık 1 ayın geride kaldığı çalışmalar çerçevesinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bugüne kadar Gönül, Nuhay ve Erdoğan sokaklara toplam 4 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Şennur, Gümüş ve Serdar sokaklarda ise imalat devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında Davutlar Mahallesi toplam 30 bin metrekare daha parke yola kavuşacak.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Davutlar Mahallesi'nde ilk etapta sıcak asfalt dökeceği Atatürk Caddesi'nde tesviye işlemlerini tamamlayarak zemine PMT malzemesi sermeye başladı. Sıcak asfalt serimi yapılacak Cengiz Topel ve Menderes caddelerindeki hazırlıklar da devam ediyor. Çalışma tamamlandığında Davutlar Mahallesi, 25 bin metrekare daha asfalt yola kavuşacak. Ayrıca yolların aydınlatma sistemleri de yenilenecek.

Yaklaşık 25 yıldır Davutlar'da emlak danışmanlığı yapan Burhan Sabuncu, "Belediye Başkanı'mız Ömer Günel göreve geldikten sonra Davutlar Mahallesi'nin alt ve üstyapısı yenileyeceğine dair söz vermişti. Şimdi yollarımız teker teker yenileniyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ramazan Balcı ise Davutlar Mahallesi'nin 30 yıldır hizmet alamadığını belirterek, "Burası aynı zamanda yerli ve yabancı turistlerin de özellikle yaz döneminde kalmayı tercih ettiği bir yer. Bu nedenle yatırım yapılması hem mahalle sakinleri hem de esnaf açısından büyük önem taşıyor. Çalışmalardan çok memnunuz" diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Okay, sıcak asfalt serim çalışmalarında en iyi sonucu elde edebilmek için uygun hava koşullarının oluştuğu bahar aylarının beklendiğini aktararak, şu bilgileri verdi:

"Çünkü bitüm ve mıcırın karışmasından elde edilen sıcak asfalt, havanın yağışlı olduğu günlerde dökülemiyor. Döküm anında sıcaklığı 155-160 derece arasında olması gereken asfalt, eğer uygun koşullarda ve tamamen temizlenmiş bir zemine serilmezse çok çabuk bozulmaya uğruyor. Şayet sıcak asfalt çalışmalarını bu aylarda gerçekleştiremezsek 1 yıl daha beklememiz gerekiyor."