Kuşadası Belediyesi Bayraklıdede Mahallesi'ne Yatırımlarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'nde yolları sıcak asfaltla kaplarken, yeni bir park alanının yapımı için çalışmalarına devam ediyor.

Kuşadası Belediyesi, Bayraklıdede Mahallesi'ne yaptığı yatırımları çift koldan sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü'nün yolları sıcak asfaltla kapladığı bölgeye, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de yeni bir park daha kazandırmak için yoğun mesai harcıyor.

Kuşadası Belediyesi'nin tüm ekipleri, kentteki her mahalleye kaliteli hizmet götürmek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Bayraklıdede Mahallesi'nde çift koldan çalışan Kuşadası Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle bölgedeki yolları sıcak asfaltla kaplarken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleriyle de yeni bir park alanının yapımı için çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından toplam 1200 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar kapsamında, ilk etapta parktaki yürüyüş yollarının bordür taşları döşeniyor. Dolgu, bitkisel toprak serimi, sulama sisteminin kurulması, aydınlatma sistemi, çocuk oyun ve oturma grupları ile spor aletlerinin montajıyla devam edecek olan çalışmada, parkın zemininin bir bölümü de kauçuk malzemeden yapılacak. Parka yeni ağaçların dikilmesiyle sona erecek olan çalışmayla Kuşadası'nda aileler, çocuklarıyla birlikte sağlıklı bir ortamda kaliteli vakit geçirmeleri için yeni bir parka daha kavuşmuş olacak.