Kuşadası Belediye Başkanı Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Buluştu

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kenti ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Ömer Günel, bu kapsamda son olarak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Kuşadası şubelerini ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Görevde olduğu 5 yılda Kuşadası'nı ortak akılla yönetmek için dernek, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla yakın temas kuran Başkan Ömer Günel, bir günde iki derneği ziyaret ederek üyelerle fikir alışverişinde bulundu. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel ve eşi Duygu Gül Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ile birlikte önce Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ÇYDD) ardından da Atatürkçü Düşünce Derneği'nin (ADD) Kuşadası Şubesi yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, iki ziyarette de bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve öğrencilere sundukları sosyal destekler ile ilgili bilgi aktardı. Daha sonraysa önümüzdeki hizmet döneminde yaşama geçirmeyi planladığı vizyon projeleri anlattı.

"STK VE DERNEKLER BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Sivil toplum kuruluşları ve derneklerin kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Kuşadası hızla büyüyen bir turizm kenti. Bu nedenle Kuşadası'nın güzelleşmesi için ürettiğimiz projelerde toplumun her kesiminin fikri bizler için çok önemli. Çünkü Kuşadası'nı ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla yönetiyoruz. Kuşadası Belediyesi olarak STK ve derneklerimize de yetki ve imkanlarımız dahilinde her türlü desteği sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz" diye konuştu.