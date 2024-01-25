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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı esnafıyla bir araya geldi

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Başkan Günel, esnafa bugüne kadar gerçekleştirdikleri yatırımlar hakkında bilgi verdi ve bir sonraki dönemde vizyon projeler hayata geçireceklerini söyledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Adnan Menderes Bulvarı esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Toplantıda esnafa bugüne kadar Kuşadası'nda gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 5 yılda söz verdiklerimizin 3 katını yaptık. Bir sonraki dönemimizde de kentimizde vizyon projeler hayata geçireceğiz" dedi.

Kuşadası'nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafın sorunlarını dinlemeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, son olarak düzenlediği bir toplantıyla Adnan Menderes Bulvarı esnafıyla buluştu. Başkan Ömer Günel, esnafa bugüne kadar kent genelinde gerçekleştirdikleri alt ve üstyapı yatırımlarıyla hayata geçirecekleri projeler ile ilgili bilgi verdi. Esnaf ise bulvarın aydınlatma sisteminin iyileştirilmesi ve bölgenin peyzaj düzenlemesiyle ilgili taleplerini iletti. Günel, anında AYDEM yetkililerini arayarak gerekli protokolün imzalanması halinde aydınlatma sisteminin Kuşadası Belediyesi tarafından yenileneceğini söyledi.

Kuşadası'nda görevde oldukları 5 yılda söz verdiklerinin 3 katını yaptıklarını belirten Başkan Ömer Günel, "Bir sonraki dönemimizde kentimizde vizyon projeler hayata geçireceğiz. Esnaf benim için çok değerli. Bu nedenle talep ve sorunlarıyla çok yakından ilgileniyor, yetki ve imkanlarımız dahilinde çözüm üretmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

Ömer Günel Kuşadası Yerel Politika Güncel Haberler

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