Kuşadası Belediye Başkanı Günel, Doğal Botanik Park İçin Harekete Geçiyor

KUŞADASI, AYDIN (ANKA) - Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin oteller bölgesinde bulunan Doğal Botanik Park'a yaptığı inceleme gezisinde, ev sahipliği yaptığı zengin biyolojik çeşitlilik ile önemli habitat alanlarından olan bölgenin özel koruma statüsüne alınması için harekete geçeceklerini söyledi.

Başkan Ömer Günel, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD)Başkanı Bahattin Sürücü ile birlikte Kuşadası'nın oteller bölgesinde bulunan Doğal Botanik Park'a bir inceleme gezisi düzenledi. Başkan Ömer Günel, EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ile, bulunduğu alanda oluşan nemli klima bölgesi nedeniyle Akdeniz, Karadeniz ve İran-Turan elementlerinin yoğun olarak görüldüğü Doğal Botanik Park ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bölgenin aynı zamanda zengin bir sualtı faunasına da sahip olduğuna dikkat çeken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Burası sadece karasal olarak değil aynı zamanda denizel olarak da çok hassas bir alan. Zengin bir sualtı faunasına sahip. Endemik tülüşahların ve yüzlerce bitki türünün bulunduğu botanik parkta, her yıl orkideler kaçak olarak toplanıyor. Bunun önlenmesi için mutlaka çevresinin dokuya uyumlu bir şekilde çitle çevrilmesi, çevre kirliliği oluşturan kişilere engel olunması, parkın kuzey ve güney alanlarında iki seyir terasının yapılması, alanın doğal kaynak değerlerinin yerli-yabancı ziyaretçilere tanıtılması için panolarla desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Parkın kentin içinde kalabilen çok önemli bir habitat alanı olduğunu vurgulayan Başkan Ömer Günel ise "Bu alan doğal peyzajıyla, nadir bitki örnekleriyle, denizel ortamıyla kentin yanı başında henüz doğallığını yitirmemiş zengin biyolojik çeşitlilik barındıran bir yer. Bu alanın tüm değerleriyle korunması gerekiyor ve bugünkü geziden sonra elde ettiğimiz verilerin ve sunulan önerilerin değerlendirilmesi amacıyla bir proje geliştireceğiz. Bölgenin özel koruma statüsüne alınması için gerekli girişimlerde bulanacağız" diye konuştu.