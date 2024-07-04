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Milli mücadelenin kadın kahramanlarından 'Kara Fatma' lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden anıldı

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Milli Mücadele'nin sembol isimlerinden biri olan Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 69. yılında anıldı. Anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için dua ile başladı. Genç Kızılay gönüllülerinin 'Kara Fatma'nın kabrine onarım ve bakım yapmasıyla tören sona erdi.

Milli mücadelenin kadın kahramanlarından 'Kara Fatma' lakaplı Üsteğmen Fatma Seher Erden, ölümünün 69'uncu yılında mezarı başında anıldı.

Cesaretiyle Milli Mücadele'nin sembol isimleri arasında yer alan "Kara Fatma" olarak bilinen Üsteğmen Fatma Seher Erden, vefatının 69'uncu yıl dönümünde Kulaksız'daki anıt mezarı başında anıldı. Düzenlenen anma töreni, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için duayla başladı. Daha sonra Üsteğmen Fatma Seher Erden adına gerçekleştirilen hitabın ardından tören, Genç Kızılay gönüllülerinin 'Kara Fatma'nın kabrine onarım ve bakım yapmasının ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fatma Seher Kara Fatma Yerel Haberler

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