Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek

Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesi hakkında Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 3 askerin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek. Karar İstiklal Madalyası Kanunu'nun ek 4'üncü ve ek 6'ıncı maddeleri gereğince alınırken İstiklal Madalyası verilecek şehit ve gaziler ile mirasçılarının isimleri: "16'ncı Alay 2'nci Tabur 2'nci Bölükte Büyük Çalış Harbinde şehit olan 1892 Doğanhisar doğumlu İzzet oğlu Er Şaban için torunu Şaban Mut, 66'ncı Alay 1'inci Tabur 3'üncü Bölük'te görev yapan 1890 Hafik doğumlu Ahmet oğlu Süvari Çavuş Mehmet Torun için kızı Adile Şahin, 27'nci Alay 3'üncü Tabur Kumandanlığında görev yapan 1877 Sivas doğumlu Ali oğlu Piyade Kıdemli Yüzbaşı Mehmet Şevki Erdemir için torunu Necla Erdemir" olarak açılandı. - ANKARA

