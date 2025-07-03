Kurtlar Vadisi'nin Kibritçi Cevat'ı M. Şekip Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kurtlar Vadisi'nin Kibritçi Cevat'ı M. Şekip Taşpınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Devlet Tiyatroları'nın emekli sanatçılarından M. Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde hayatını kaybetti. Sanat camiasında büyük üzüntü yaratan Taşpınar, ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı'na defnedildi.

Devlet Tiyatroları'nın emekli sanatçılarından Kurtlar Vadisi'nin 'Kibritçi Cevat'ı M. Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun yıllar boyunca sahnede ve beyaz perdede sergilediği performanslarla sanatseverlerin takdirini kazanan Taşpınar'ın vefatı sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Şekip Taşpınar, Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi'nde bulunan Altınoluk Köy Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Altınoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Taşpınar'ın ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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