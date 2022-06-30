Kurtlar taburundaki komandolar yuvaya döndü Tokat'ta Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar 6 aylık Suriye El-Bab şehrindeki görevini tamamlayarak birliğine dönmenin sevincini ve gururunu yaşadı. Tokat'ta Şehit Jandarma Üstçavuş Ahmet Kurt Tabur Komutanlığında (Kurtlar) görev yapan komandolar 6 aylık Suriye El-Bab şehrindeki görevini tamamlayarak birliğine dönmenin sevincini ve gururunu yaşadı. Tokat'ın Niksar ilçesinde konuşlu Komando Taburunda görevli 192 komando dualarla 6 ay önce Suriye'nin El-Bab şehrine uğurlanmıştı. "Kurtlar" olarak adlandırılan Köklüce Jandarma Komando Taburunda görevli komandolar görevini tamamlayarak yuvaya döndü. Davul zurna eşliğinde basına kapalı gerçekleşen törende komandolar aileleri ile buluşarak hasret giderdi. Karşılama törenine Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Bahri Bostancı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Onur Bakırhan, asker aileleri katıldı. - TOKAT İhlas Haber Ajansı / Yerel Jandarma Suriye El Bab Tokat Yerel Haberler

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