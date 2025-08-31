Kurtarılan Leylek ve Flamingo Doğaya Salındı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarılan bir leylek ile bir flamingo, doğal yaşam alanı olan Bafa Gölü'ne bırakıldı.

Yaklaşık bir ay önce Germencik'in Turanlar Mahallesi'nde ebeveynleri yuvaya dönmeyen ve aç-susuz kalan yavru leylek köy muhtarı ve vatandaşların ihbarıyla EKODOSD yetkililerince teslim alındı. Düşme nedeniyle ayaklarında hafif dengesizlik bulunan ve zayıf düşen yavru, beslenip tedavi altına alındı. Bir süre bakımı yapılan leylek, güçlendikten sonra Bafa Gölü'nün kuş yoğunluğunun bulunduğu Serçin bölgesinde doğaya salındı.

Öte yandan Kuşadası'nda bir otelin plajına inen 3 juvenil flamingodan uçamadığı için yorgun düşen biri de EKODOSD tarafından koruma altına alındı. Bir gece misafir edilerek beslenen flamingo da Bafa Gölü'ne bırakıldı. Flamingonun bölgede bulunan diğer hemcinsleriyle kısa sürede kaynaştığı ve beslenmeye başladığı kaydedildi. - AYDIN