Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Aşdod Limanı'na İndi

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail ordusu tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri taşıyan gemi, Aşdod Limanına yanaştı.

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemileri alıkoydu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu İsrail savaş gemisinin Aşdod Limanına yanaştığı duyuruldu.

Bir gemi hariç diğerleri durdurulmuştu

İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanılmıştı. - AŞDOD