Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Aşdod Limanı'na İndi

Küresel Sumud Filosu'ndaki Aktivistler Aşdod Limanı'na İndi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri taşıyan gemi, Aşdod Limanı'na ulaştı. Filodaki diğer gemiler ise durduruldu.

Gazze'ye insani yardım taşıyan ve İsrail ordusu tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistleri taşıyan gemi, Aşdod Limanına yanaştı.

İsrail ordusu, insani yardım ulaştırmak amacıyla yaklaşık 500 aktivistle Gazze'ye ilerleyen Küresel Sumud Filosu'na (GSF) ait gemileri alıkoydu. Küresel Sumud Filosundan yapılan açıklamada, Gazze'deki ablukayı kırmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından alıkonulan yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu İsrail savaş gemisinin Aşdod Limanına yanaştığı duyuruldu.

Bir gemi hariç diğerleri durdurulmuştu

İsrail ordusu, 44 gemiden oluşan filodaki teknelerden biri hariç diğerlerinin tamamının durdurulduğu belirtilmişti. Açıklamada, "Gemilerin hiçbiri aktif çatışma bölgesine girme veya deniz ablukasını delme girişiminde başarılı olamadı. Tüm yolcuların sağlık durumu iyi ve güvendeler. İsrail'e güvenli bir şekilde gidiyorlar. Avrupa'ya sınır dışı edilecekler. Son 1 gemi uzakta duruyor. Yaklaşırsa aktif bir çatışma bölgesine girme ve ablukayı aşma girişimi de engellenecek" ifadeleri kullanılmıştı. - AŞDOD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Marmara'da 5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da büyük panik yaşandı

Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da vatandaşlar sokağa döküldü
İstanbul Valisi Gül: 17 kişi panikle yaralandı, yıkım yok

İstanbul Valisi depremin ilk bilançosunu paylaştı! Yaralılar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dervişoğlu'ndan 'fotoğraf' savunması: Eğer böyle bir görüşmeye zirve deniyorsa bu zırvadır

Eleştirilere daha fazla sessiz kalamadı: Buna zirve deniyorsa...
Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu

Cezaevine uyuşturucu sokan avukatın cezası belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.