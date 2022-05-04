Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

İhlas Haber Ajansı - Özgür Kaya - Yerel
 - Güncelleme:

- Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü Kastamonu'da Küre Dağları'nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.

- Küre Dağları'nda yoğun sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

KASTAMONU - Kastamonu'da Küre Dağları'nda görüş mesafesini 40 metreye kadar düşüren sis, sürücülere trafikte zor anlar yaşatıyor.

Kastamonu'nun Seydiler, Ağlı, Küre, Devrekani ve İnebolu ilçelerini kapsayan Küre Dağları'nda etili olmaya başlayan yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Küre Dağları bölgesindeki yollarda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü. yoğun sis sebebiyle trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor.

Öte yandan, Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklık 5 dereceye kadar düştü.

İhlas Haber Ajansı / Özgür Kaya - Yerel

Kastamonu, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title