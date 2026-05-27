Üstü kan içinde kalan acemi kasap: 'Sadece bıçak kaydı, ciddi bir şey yok'

İstanbul'da kurban kesimi sırasında acemi kasap kendini yaraladı. Üstü başı kan içinde kalan vatandaş, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Sadece bıçak kaydı, ciddi bir şey yok" dedi.

Olay, bayramın ilk günü kurban kesimi sırasında meydana geldi. Kurban kesmeye çalıştığı sırada elini kesince kıyafetleri kan içinde kalan vatandaş, çevredekilerin müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Yaşadığı kazaya rağmen sakinliğini koruyan vatandaş, "Kendi hayvanımızı kesiyorduk. Sadece bıçak kaydı kesildi, ciddi bir şey yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı