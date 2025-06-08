Kurban Bayramı Tatili İçin Tekirdağ Plajlarına Akın

Kurban Bayramı Tatili İçin Tekirdağ Plajlarına Akın
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Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajları doldurdu. İstanbul'dan gelen tatilcilerle hareketlenen bölge, güneşlenme ve deniz keyfi ile dolup taştı. Havadan çekilen görüntüler, plajlardaki yoğunluğu gözler önüne serdi.

Kurban Bayramı tatilinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki plajlara akın etti.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle İstanbul'dan gelen tatilciler, Süleymanpaşa sahilindeki plajlarda yoğunluk oluşturdu. Havalarında iyice ısınması ile denize girenler, şezlonglarda güneşlenenler ve sahil yürüyüşü yapanlarla bölge hareketli anlara sahne oldu. Bazı vatandaşlar ise aileleriyle birlikte piknik yaparak vakit geçirdi.

Dolup taşan plajlar, dron ile havadan da görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde sahil şeridinin tamamına yakın vatandaşların yoğun şekilde bulunduğu gözlendi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri, plaj çevresindeki güvenliği sağlamak ve yoğunluğu yönetmek amacıyla önlemler aldı.

Tatil için İstanbul'dan gelen bazı vatandaşlar, "Tatil güzel, bayramın tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Hava biraz serin ama yine de keyif alıyoruz" dedi.

Yetkililer, yoğunluğun bayram tatili boyunca devam etmesini bekliyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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