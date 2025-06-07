Kurban Bayramı'nda Eskişehir'de Gondol Seferlerine Yoğun İlgi
Kurban Bayramı tatilinde Eskişehir'i ziyaret eden turistler, gondol seferlerine ilgi gösterdi. Porsuk Çayı'nın manzarası eşliğinde yapılan yolculuklar, cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kurban Bayramı tatilinde Eskişehir'e gelen bazı turistler gondol seferlerine yoğun ilgi gösterdi.
Bayram çerçevesinde uygulanan resmi tatil sürüyor. Tatilin 2'nci gününde bazı turistler Eskişehir'i ziyaret ederken, gondol seferlerinin yoğunlaştığı görüldü. Adalar Bulvarı'nda Porsuk Çayı'nın etkileyici manzarasının tadını çıkartan turistler, gondol yolculuklarını cep telefonu kameraları ile kayıt altına alarak ölümsüzleştirdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel